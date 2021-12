https://fr.sputniknews.com/20211222/le-mozambique-et-le-fmi-entament-en-janvier-des-negociations-sur-un-programme-de-financement-1054025744.html

Le Mozambique et le FMI entament en janvier des négociations sur un programme de financement

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, mardi, sa disposition à entamer en janvier prochain des négociations avec le gouvernement mozambicain sur un... 22.12.2021, Sputnik France

Cette décision intervient plus de cinq ans après que le prêteur a mis fin à son accord précédent à la suite du scandale de la dette du pays de deux milliards de dollars que le gouvernement n'avait pas divulgué au Fonds selon les termes de leur accord.Le prêt visera à stimuler la reprise économique du pays après la pandémie de Covid-19, contribuer à la réduction de la pauvreté, la lutte contre les inégalités et lancer les projets de développement à l’échelle nationale.Le Fonds a précédemment déclaré que les négociations dépendraient de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre un programme visant à rationaliser les dépenses et améliorer les recettes de l’État.Selon le FMI, le gouvernement mozambicain est confronté à de graves tensions budgétaires alors que les pressions sur les dépenses s'intensifient en raison du conflit qui oppose les forces gouvernementales aux insurgés basés au nord du pays.

mozambique

Maghreb Arabe Presse

