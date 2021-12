https://fr.sputniknews.com/20211222/le-royaume-uni-franchit-le-cap-des-100000-cas-par-jour-1054030441.html

Le Royaume-Uni franchit le cap des 100.000 cas par jour

Le Royaume-Uni franchit le cap des 100.000 cas par jour

Le Royaume-Uni a enregistré 106.122 cas supplémentaires de Covid-19, mercredi, franchissant pour la première fois depuis le début de la pandémie en janvier... 22.12.2021, Sputnik France

Le gouvernement a annoncé que 140 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte le nombre total de morts dus au Covid-19 à plus de 147.000 dans le pays.Selon la même source, 8.008 personnes sont hospitalisées au Royaume-Uni à cause du Covid-19, ce qui constitue une augmentation de 4% par rapport à la semaine précédente.Le pays fait face à un "raz-de-marée" de nouvelles infections, causé par le très contagieux variant Omicron. Une campagne de vaccination d'ampleur a été lancée dans le but de contenir sa propagation.Mais cet effort est ralenti par une "pénurie de personnel médical". Les chiffres officiels indiquent que plus 4.700 membres du personnel du système de santé à Londres sont en arrêt maladie, soit 140% de plus que la semaine précédente.Dans la majorité des cas, le personnel en arrêt est contraint à l'isolement après avoir contracté le virus ou été en contact avec une personne qui l'avait contracté.Le Premier ministre Boris Johnson a indiqué mardi que le gouvernement n'introduira pas de nouvelles restrictions pour freiner l'augmentation des cas de Covid-19 avant Noël en Angleterre, précisant toutefois que la propagation rapide du variant Omicron signifiait que des restrictions pourraient encore être imposées après le 25 décembre.

