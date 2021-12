Le Spoutnik V et le Spoutnik Light assurent une réponse immunitaire efficace contre Omicron

https://fr.sputniknews.com/20211222/le-spoutnik-v-et-le-spoutnik-light-assurent-une-reponse-immunitaire-efficace-contre-omicron-1054027633.html

Un rappel vaccinal à l’aide du Spoutnik Light après la vaccination par le Spoutnik V permet à l’organisme de développer des anticorps capables de neutraliser... 22.12.2021, Sputnik France

La vaccination par le Spoutnik V combinée à une dose de rappel avec le Spoutnik Light assure une réponse immunitaire robuste contre le variant Omicron du nouveau coronavirus, démontre une nouvelle étude de l’Institut Gamaleïa qui a conçu les deux vaccins.Selon le texte, disponible en version préliminaire sur medRxiv, le rappel avec le Spoutnik Light permet de renforcer de façon significative la protection de l’organisme face à Omicron. L’efficacité attendue de la combinaison Spoutnik V et Spoutnik Light contre la nouvelle souche est actuellement évaluée à plus de 80%.Les chercheurs indiquent que 100% des patients revaccinés avec une dose de Spoutnik Light ont développé des anticorps capables de neutraliser Omicron. Ainsi, le rappel avec du Spoutnik Light doit assurer une protection élevée contre les formes graves du Covid-19 et l’hospitalisation en cas de contamination, indiquent-ils.Technologie sûre et efficaceL’Institut Gamaleïa tient d’ailleurs à souligner que ses deux vaccins ont été développés sur la base d’une technologie utilisée pendant une trentaine d’années et n’ont pas jusqu’à présent provoqué de graves effets secondaires chez les personnes immunisées.Le Spoutnik Light, employant comme vecteur l’adénovirus humain Ad26, représente le premier composant du vaccin Spoutnik V, premier vaccin contre le coronavirus enregistré dans le monde.Auparavant, le directeur général du Fonds russe d’investissements directs (RFPI), qui a financé le développement des deux vaccins, avait assuré que le Spoutnik Light était "un booster efficace et universel" pour les vaccins d’AstraZeneca, de Sinopharm, de Moderna et de CanSino.

