Les indicateurs épidémiologiques en baisse en Belgique, la prudence de mise

Les indicateurs épidémiologiques en baisse en Belgique, la prudence de mise

La baisse du nombre de nouvelles infections, d'hospitalisations et de décès dus au Covid-19 se poursuit en Belgique, mais la ''prudence reste de mise''

Selon les chiffres provisoires publiés mercredi par l'institut de santé publique Sciensano, entre le 12 et le 18 décembre, une moyenne de 8.300 cas positifs ont été détectés chaque jour, soit une diminution de 36% par rapport aux sept jours précédents.Depuis le début de la pandémie, plus de deux millions d'infections ont été enregistrées en Belgique.Cette baisse est cependant à nuancer, note Sciensano, car il y a également eu moins de tests, avec près de 74.000 par jour (-18%). Le taux de reproduction continue de baisser, à 0,76. Lorsqu'il est inférieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à perdre en intensité.Toujours entre le 12 et le 18 décembre, 37 personnes en moyenne sont mortes par jour du Covid-19. Cela représente une diminution de 22% sur une base hebdomadaire. Le nombre total de décès s'élève désormais à 28.035.Entre le 15 et le 21 décembre, une moyenne de 173 patients Covid (-34%) ont été admis à l'hôpital chaque jour.Les experts qui conseillent les autorités préconisent des restrictions supplémentaires. Il est question de fermeture dans l'hôtellerie et restauration à 20h, du retour de la bulle sociale en limitant à deux ou trois ménages les convives aux repas de fête, de faire ses courses seul, d'annuler les événements de masse, de limiter la capacité des transports publics à 50% ou encore d'imposer le télétravail à 100%.En Europe, plusieurs pays durcissent leur dispositif, en particulier les Pays-Bas voisins qui s'engagent dans un nouveau confinement. En Belgique, une telle mesure n'est pas à l'ordre du jour, ont assuré ces derniers jours plusieurs dirigeants politiques.

