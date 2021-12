https://fr.sputniknews.com/20211222/les-jo-de-tokyo-ont-coute-un-peu-moins-cher-selon-les-organisateurs-1054028010.html

Les JO de Tokyo ont coûté un peu moins cher, selon les organisateurs

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, tenus l'été dernier, ont coûté environ 11,3 milliards d'euros, soit un peu moins qu'une estimation... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T15:39+0100

2021-12-22T15:39+0100

2021-12-22T15:42+0100

sport

japon

tokyo

jo 2020

La facture du double événement sportif, reporté d'un an à cause du Covid-19, s'établit ainsi à 1.453 milliards de yens, selon cette estimation officielle présentée mercredi, un coût inférieur aux 1.644 milliards de yens (12,9 mds) cités en décembre 2020.Elle représente cependant quasiment le double par rapport aux 734 milliards de yens initialement envisagés dans la candidature de Tokyo en 2013.Le coût des Jeux a pu être réduit grâce à des mesures de simplification de l'événement et aux économies dues à la quasi-absence de spectateurs dans les stades, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.Le huis clos a cependant privé Tokyo 2020 d'environ 90 milliards de yens de ventes de billets.L'organisation des JO de Tokyo a été marquée, depuis leur attribution à la capitale nipponne en 2013, par une série de polémiques sur leur coût.

japon

tokyo

japon, tokyo, jo 2020