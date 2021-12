https://fr.sputniknews.com/20211222/les-usa-pourraient-prendre-des-mesures-extraordinaires-de-controle-des-exportations-vers-la-russie-1054020638.html

Les USA pourraient prendre des mesures "extraordinaires" de contrôle des exportations vers la Russie

Les USA pourraient prendre des mesures "extraordinaires" de contrôle des exportations vers la Russie

L'administration du président américain Joe Biden envisage d'instaurer de stricts contrôles des exportations vers la Russie afin de perturber l'économie de... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T09:38+0100

2021-12-22T09:38+0100

2021-12-22T09:39+0100

international

russie

états-unis

ukraine

sanctions

exportations

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1044119377_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_78182d68ed906514bb85a89c8531c750.jpg

Ces mesures, qui doivent être discutées dans la journée à la Maison blanche lors d'une réunion entre hauts représentants, viendraient s'ajouter aux sanctions économiques que Washington se dit prêt à imposer contre la Russie en cas d'offensive contre l'Ukraine, alors que Moscou a déployé des dizaines de milliers de soldats le long de la frontière ukrainienne.Au cours d'un entretien virtuel plus tôt ce mois-ci, Joe Biden a prévenu Vladimir Poutine que des mesures économiques d'une ampleur sans précédent seraient prises contre la Russie en cas d'escalade militaire contre l'Ukraine. Le Kremlin nie tout projet d'invasion et assure que les troupes russes sont présentes à des fins défensives.D'après le représentant américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, la Maison blanche discute notamment de mesures "extraordinaires" de contrôle des exportations qui pourraient assécher des pans entiers des secteurs technologiques russes.Aviation et automobile dans le viseurCes mesures pourraient nuire à la capacité de la Russie à importer des smartphones, des pièces détachées primordiales pour l'aviation et l'automobile, ainsi que des matériaux provenant de nombreux autres secteurs, a dit le représentant.L'impact pourrait être retentissant pour les consommateurs, opérations industrielles et l'emploi russes, a-t-il ajouté.Il s'agirait de mesures sans précédent contre la Russie, selon la source. Leur éventuelle mise en application se ferait via des outils utilisés par l'administration de l'ancien président Donald Trump, puis par l'administration Biden, pour empêcher le géant chinois des télécoms Huawei d'acquérir des semi-conducteurs de pointe.Washington prévoit de mener des consultations étroites avec les partenaires en Europe et en Asie qui pourraient être concernés par ces mesures et d'encourager ceux-ci à des efforts coordonnés le cas échéant.

russie

états-unis

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

russie, états-unis, ukraine, sanctions, exportations, menace