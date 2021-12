https://fr.sputniknews.com/20211222/lomicron-devrait-etre-majoritaire-en-france-entre-noel-et-le-nouvel-an-selon-veran-1054019413.html

L'Omicron devrait être majoritaire en France entre Noël et le Nouvel An, selon Véran

L'Omicron devrait être majoritaire en France entre Noël et le Nouvel An, selon Véran

Olivier Véran, qui s'exprimait sur BFMTV et RMC, a précisé que l'Omicron, qui représente actuellement entre 20% et 30% des contaminations en France, devrait... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T08:48+0100

2021-12-22T08:48+0100

2021-12-22T08:48+0100

covid-19

france

olivier véran

noël

nouvel an

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1044794344_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_fc4ce842100a752c78a99ed833dc8312.jpg

Le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19 représente actuellement entre 20% et 30% des contaminations en France et il devrait devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel An, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur BFMTV et RMC.Vers 100.000 contaminations par jourSelon le ministre, le nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19 devrait atteindre les 100.000 par jour d'ici la fin de l'année, avec la propagation du variant Omicron, plus contagieux.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, olivier véran, noël, nouvel an, variant omicron du covid-19