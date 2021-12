https://fr.sputniknews.com/20211222/lonu-contrainte-de-reduire-ses-rations-alimentaires-au-yemen-faute-de-dons-1054027092.html

L'Onu contrainte de réduire ses rations alimentaires au Yémen faute de dons

Les rations alimentaires seront réduites pour huit millions de Yéménites à partir de janvier en raison d'un manque de financement de la part des donateurs, a... 22.12.2021, Sputnik France

Les familles bénéficiant d'une aide recevront dorénavant à peine la moitié de la ration quotidienne minimale fournie par le PAM, l'organisme d'aide alimentaire de l'Onu. D'autres programmes d'aide alimentaire et d'aide aux enfants en situation de malnutrition risquent de subir des coupes si des fonds supplémentaires ne sont pas débloqués, a déclaré l'organisation dans un communiqué.Les agences de l'Onu, y compris le PAM, avaient déjà mis en garde contre la baisse des financements des programmes, après avoir récolté 2,68 milliards de dollars sur les 3,85 milliards demandés aux donateurs à la fin du mois d'octobre.L'agence nourrit 13 millions de personnes par mois au Yémen. Les plus fragiles, soit cinq millions d'entre eux, conserveront tout de même une ration complète.La guerre civile, qui a débuté en 2014, a fait des dizaines de milliers de morts et causé une profonde crise humanitaire.

