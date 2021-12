https://fr.sputniknews.com/20211222/naufrage-a-madagascar-au-moins-36-morts-et-50-disparus-1054020818.html

Naufrage à Madagascar: au moins 36 morts et 50 disparus

Au moins 36 personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres disparues dans le naufrage lundi d’un bateau dans la région d'Analanjirofo à Madagascar, selon... 22.12.2021, Sputnik France

faits divers

naufrage

madagascar

Un précédent bilan fait état d’au moins 20 morts et une centaine de disparus.Lors de la première journée du drame, 18 corps sans vie ont pu être repêchés en mer et cinq autres cadavres ont été retrouvés dans la matinée de mardi, alors que dans l’après-midi, 13 autres corps ont été retrouvés à l’intérieur de l’épave du navire lorsque les secours l’ont ramené à terre, précise-t-on de même source.Le bateau Francia, normalement destiné au transport de marchandises, avait à son bord plus de 130 personnes, a déclaré le capitaine Mendrikaja Andriamarozaka, commandant du groupement de la gendarmerie nationale à Fénérive Est, faisant état de 45 survivants.Il a expliqué que le bateau a dépassé sa capacité d’accueil et que les passagers n’ont pas été enregistrés auprès de l’Agence portuaire maritime et fluvial (APMF) au départ de la commune rurale d’Antanambe, à Mananara Nord, pour se rendre à Soanierana Ivongo. Le navire opérait ainsi clandestinement.Une équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre, Christian Ntsay, s’est dépêchée sur place pour coordonner les opérations de secours.Le Président de la République, Andry Rajoelina, a décrété un deuil national pour demain jeudi.

madagascar

