https://fr.sputniknews.com/20211222/nigeria-le-president-buhari-soppose-a-une-modification-de-la-loi-electorale-1054027775.html

Nigeria: le Président Buhari s'oppose à une modification de la loi électorale

Nigeria: le Président Buhari s'oppose à une modification de la loi électorale

Le Président du Nigeria Muhammadu Buhari a refusé d'approuver une modification de la loi électorale, qui prévoit notamment l'organisation de primaires pour... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T15:28+0100

2021-12-22T15:28+0100

2021-12-22T15:35+0100

afrique

nigeria

muhammadu buhari

loi

primaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101542/17/1015421700_0:213:5849:3503_1920x0_80_0_0_eb894e0630959de56b52622f8ba67951.jpg

Dans une lettre adressée au président du Sénat, Ahmed Lawan, et lue mardi au parlement, M.Buhari affirme que "l'amendement proposé en l'état est une violation de [...] la démocratie, qui se caractérise par la liberté de choix".Selon le Président Buhari, l'adoption de primaires directes, ouvertes à tous, entraînerait une hausse significative du coût et de l'insécurité liés à la surveillance des élections, ainsi que la marginalisation des petits partis politiques.Pour lui, celles-ci constitueraient une pression supplémentaire sur l'économie et sur les agences de sécurité du pays.Cet amendement prévoit également d'autoriser les votes électroniques pour faciliter la collecte et la transmission des résultats, et ainsi renforcer la transparence des élections.

nigeria

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, muhammadu buhari, loi, primaire