https://fr.sputniknews.com/20211222/pontoise-une-femme-ouvre-le-feu-a-lhopital-et-prend-fuite-avec-un-detenu-1054018989.html

Pontoise: une femme ouvre le feu à l'hôpital et prend la fuite avec un détenu

Pontoise: une femme ouvre le feu à l'hôpital et prend la fuite avec un détenu

Un détenu, incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny (Val d'Oise), s'est évadé mardi soir de l'hôpital de Pontoise après qu'une femme a tiré sur l'un des agents... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T07:34+0100

2021-12-22T07:34+0100

2021-12-22T07:39+0100

france

hôpital

pontoise

tir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1052297134_0:1143:2048:2295_1920x0_80_0_0_8404c88576b3eb56d81a6f312c517f02.jpg

L'homme, âgé de 28 ans, est arrivé au centre hospitalier vers 21H30, faisant l'objet d'"une extraction médicale après qu'il a été découvert dans sa cellule en train de se mutiler", selon l'administration pénitentiaire.Sur le parking, une femme armée d'un fusil à pompe a tiré dans le dos de l'un des fonctionnaires, le blessant légèrement, ont expliqué l'administration pénitentiaire et la source proche du dossier, confirmant partiellement une information du site Actu17.L'agent pénitentiaire, touché "par des tirs de plomb ou de grenaille" selon la source proche, a été "protégé par son gilet pare-balle" et "ses jours ne sont pas en danger", selon l'administration pénitentiaire.La femme et le détenu ont ensuite pris la fuite ensemble.L'homme, issu de la communauté des gens du voyage, était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat commis en septembre, a indiqué la source proche du dossier.Selon Actu17, il est soupçonné d'avoir tué à Valenton (Val-de-Marne) un jeune homme de 18 ans dans la nuit du 28 au 29 septembre.

pontoise

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

hôpital, pontoise, tir