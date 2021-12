https://fr.sputniknews.com/20211222/sahara-occidental-un-diplomate-americain-en-poste-a-rabat-rencontre-des-militants-du-polisario-1054031682.html

Sahara occidental: un diplomate américain en poste à Rabat rencontre des militants du Polisario

Sahara occidental: un diplomate américain en poste à Rabat rencontre des militants du Polisario

Le conseiller aux affaires politiques de l’ambassade des États-Unis à Rabat a rencontré les membres de l’Instance sahraouie contre l’occupation marocaine du... 22.12.2021, Sputnik France

Le chef de la section des Affaires politiques de l’ambassade des États-Unis à Rabat a rencontré, mercredi 15 décembre 2021, les membres du bureau exécutif de l’Instance sahraouie contre l’occupation marocaine du Sahara occidental (ISACOM). Créée en septembre 2020 par des militants du Front Polisario résidant dans le territoire du Sahara occidental administré par le Maroc, cette instance est présidée par Aminatou Haïdar, lauréate du prix Right Livelihood 2019 et du prix Robert F. Kennedy. Un communiqué de l’ISACOM précise que cette rencontre s’est déroulée "à la demande de M. David Fisher, conseiller aux affaires politiques à l'ambassade des États-Unis au Maroc".Contacté par Sputnik, Aminatou Haïdar a indiqué que la réunion a eu lieu dans son domicile à Laâyoune, en présence de Lahcen Dalil, d’El Ghalia Djimi et de Mina Baali, "tous trois membres du bureau exécutif de l’ISACOM". Ce genre de rencontre n’est pas inédite puisque les diplomates occidentaux, notamment les Britanniques et les Allemands, ont des contacts avec les principales figures du Front Polisario dans les villes du Sahara occidental. Sauf que cette rencontre est la première depuis la reprise du conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario. C’est aussi la première depuis l’annonce par l’ex-Président Donald Trump de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental dans un tweet posté le 10 décembre 2020.Entre deux chaisesNotons que cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental n’a été ni confirmée ni infirmée par l’administration du Président Joe Biden. La Maison-Blanche se trouve face à un véritable dilemme puisque la remise en question de l’engagement de Donald Trump irait à contresens du processus de rapprochement entre le Maroc et Israël. Le deal sur le Sahara occidental faisait partie d’un "pack" dont l’élément central était la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. D’un autre côté, l’administration Biden ne peut tourner le dos à la légalité internationale puisque le dossier du Sahara occidental s’inscrit dans un contexte historique de la décolonisation, impliquant le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même et de son territoire. Les responsables de l’ISACOM ont interpellé le diplomate américain sur cette question précise.Les membres du bureau exécutif de l’ISACOM ont également confirmé "la détermination des Sahraouis à lutter et à se sacrifier pour leur dignité et leur liberté". "Il est temps que la communauté internationale comprenne que la tragédie du peuple sahraoui, causée par l’occupation marocaine, ne peut être ignorée et négligée", ajoute Aminatou Haïdar.

