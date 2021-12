https://fr.sputniknews.com/20211222/sandrine-rousseau-porte-plainte-apres-un-raid-nocturne-de-partisans-de-zemmour-1054032858.html

Sandrine Rousseau porte plainte après un raid nocturne de partisans de Zemmour

La candidate malheureuse à la primaire écologiste a annoncé avoir déposé plainte contre des sympathisants d'Éric Zemmour, accusant ces derniers... 22.12.2021, Sputnik France

Ce mercredi 22 décembre, l’ex-candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau a annoncé sur Twitter déposer plainte après que des soutiens du polémiste "ont tambouriné et collé des tracts" sur la porte de son domicile.Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot n’a pas tardé à assurer la présidente de son conseil politique de son "plein soutien" sur le même réseau social. Le député LFI de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel a également exprimé sa "solidarité" à l'égard de Mme Rousseau.Plaintes d’Alexis Corbière et Raquel GarridoPrécédemment, le député Alexis Corbière et la conseillère régionale d’Île-de-France Raquel Garrido, tous deux membres de la France insoumise, ont également annoncé déposer plainte après la diffusion de vidéos de partisans de M.Zemmour tirant à l’arme en feu tout en parlant de les "chasser".Pour les élus, les vidéos en question peuvent être considérées comme une "menace de mort" et une "provocation à la commission d’un crime".Alexis Corbière a également expliqué avoir échangé avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur ce sujet. Il a appelé le polémiste à "condamner clairement la vidéo qui nous menace de mort et indiquer à toute une mouvance [...] que ce type de comportement est intolérable".Dans un récent sondage Elabe, Éric Zemmour est donné à 13% au premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Il est ainsi devancé de trois points par Marine Le Pen, tandis que le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon recueille lui 11% des intentions de vote.

