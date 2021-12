Un député LREM menacé de mort dans une lettre au racisme "effrayant"

https://fr.sputniknews.com/20211222/un-depute-lrem-menace-de-mort-dans-une-lettre-au-racisme-effrayant-1054024728.html

"Ce matin, j’ai reçu une lettre d’un racisme effrayant, ponctué d’une menace de mort", a annoncé le député LREM Patrice Anato sur Twitter le 21 décembre en partageant un texte rempli de déclarations racistes à son encontre et envers les Noirs en France.Il s’agit d’une lettre imprimée et non signée envoyée directement à l'Assemblée nationale et adressée au député de la troisième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Ayant pour objet "Pour les vendus de la République", elle se termine par des menaces de mort.La lettre s’est fondue d’une diatribe contre la population noire en France, les accusant de "profiter des avantages" offerts par l’État, "sans y apporter un seul avantage." Elle finit par l’exhorter à "rentrer dans la brousse immédiatement" ou de "compter ses jours".Dans le tweet, le député annonce son intention de porter plainte, soulignant que "rien ne me détournera de mon action et de mon engagement quotidien."Visé pour une énième foisInterrogé par France Bleu, le député a déclaré que ce n’est pas la première fois qu’il était visé par ce genre d'insultes en référence à ses origines.Soutien de ses collèguesLa lettre a suscité l'indignation de la classe politique, notamment parmi ses collègues de LREM. "Absolument abject. Intolérable dans notre République", a écrit la ministre Élisabeth Moreno."Tout mon soutien, cher Patrice", a écrit la députée LREM Yaël Braun-Pivet."Mon entier soutien face à l’ignominie", a déclaré la socialiste Isabelle Santiago."Plein soutien à Patrice Anato face à ces propos abjects. Les auteurs de ces menaces ignobles doivent être sanctionnés avec la plus grande sévérité", a appelé le député des Deux-Sèvres Guillaume Chiche.Le député LREM du Val-de-Marne Jean-François Mbaye a pareillement apporté son soutien dans un tweet. Lui aussi avait reçu une lettre anonyme à caractère raciste le menaçant de mort. Il lui était reproché d'être un noir de service comme ceux que "l'on case dans les pubs afin de faire croire que les Français ne sont pas racistes"."Tous unis contre le racisme et la haine!", a écrit le député Agir Vincent Ledoux.La députée LR des Hauts-de-Seine Constance Le Grip a dénoncé des menaces de mort "abjectes" et un racisme "dégueulasse".

