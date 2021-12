https://fr.sputniknews.com/20211222/une-ville-autrichienne-cherche-des-chasseurs-de-non-vaccines-1054015901.html

Une ville autrichienne cherche des "chasseurs de non-vaccinés"

À la veille de l’imposition de la vaccination obligatoire en Autriche, les autorités de la ville de Linz ont publié une offre d’emploi pour le poste de "collecteur d’amendes" que devront payer les non-vaccinés.Sauf exemption pour raisons de santé, tous les Autrichiens âgés de plus de 14 ans seront tenus à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus dès le 1er février 2022. Bien que la vaccination ne puisse pas être imposée de force, une personne refusant de s’y plier devra payer une amende initiale de 600 euros qui pourra monter jusqu’à 3.600 euros en cas de non-paiement.La mairie de Linz cherche ainsi des employés qui auront pour mission de dresser les amendes, d’examiner les appels et de préparer des sanctions pour ceux qui s’obstinent à ne pas payer les amendes prescrites.Les "collecteurs d’amendes" toucheront eux un salaire mensuel de 2.774 euros minimum.Plus de 70% de la population vaccinésL’obligation vaccinale est formellement rejetée par une partie de la population autrichienne. Plusieurs weekends de suite, des dizaines de milliers de manifestants se réunissent dans le centre de Vienne pour dénoncer la vaccination obligatoire et le confinement de ceux qui refusent toute injection.Depuis le début de la pandémie, l’Autriche a enregistré plus de 1.250.000 cas de nouveau coronavirus, ainsi que plus de 13.500 décès liés au Covid-19. Pour le moment, plus de 71% de la population du pays sont complètement vaccinés contre le SARS-CoV-2.

