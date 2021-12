https://fr.sputniknews.com/20211222/washington-reproche-a-moscou-la-substitution-des-importations-apres-lavoir-frappe-de-sanctions---1054020019.html

Washington reproche à Moscou la substitution des importations après l’avoir frappé de sanctions

Washington reproche à Moscou la substitution des importations après l’avoir frappé de sanctions

Washington qui avait initié, en 2014, les sanctions dont la Russie est toujours frappée, lui reproche dans le rapport annuel de son représentant commercial la... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T09:16+0100

2021-12-22T09:16+0100

2021-12-22T09:16+0100

international

russie

organisation mondiale du commerce (omc)

bureau du représentant américain au commerce

substitution aux importations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101850/58/1018505848_0:112:2100:1293_1920x0_80_0_0_7e45e9a6453c70212f3d04714ff6b97b.jpg

Le bureau du représentant commercial des États-Unis (USTR) a publié mardi 21 décembre un rapport annuel sur l’application des engagements de la Russie dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le rapport lui fait grief d’accorder un traitement préférentiel aux biens et services produits sur son sol au détriment des entreprises et travailleurs américains.L’USTR estime que la substitution des importations et les préférences aux produits russes enfreignent les règles et normes de l’OMC et demandent des mesures appropriées de la part de cette dernière.Un désavantage pour les entreprises américaines"Le non-respect des normes, règles et engagements de l'OMC désavantage économiquement les travailleurs et les entreprises américains et les empêche de rivaliser sur un pied d'égalité. L'USTR continuera de travailler avec des partenaires partageant les mêmes idées et d'utiliser les outils de l'OMC pour tenir la Russie responsable de son comportement dans le système commercial multilatéral", a-t-elle ajouté.Les préoccupations de l'USTR tiennent notamment à la mise en œuvre par Moscou des mesures de localisation en vue de privilégier les biens et services nationaux, aux stratégies de substitution des importations dans le secteur informatique ou encore aux restrictions à l’importation "non fondée sur la science" dans le domaine agricole.Une substitution des importations résultant des sanctionsLa Russie s’est vue obligée de produire elle-même de nombreux biens précédemment importés suite aux sanctions dont elle est frappée en lien avec la situation en Ukraine et autour de la Crimée.La péninsule s’est rattachée à la Russie suite aux résultats du référendum organisé en mars 2014.L’Occident a accusé Moscou d’ingérence et a introduit des sanctions à son encontre à l’initiative des États-Unis.La Russie a pris des contre-mesures et a mis le cap sur la substitution des importations.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

russie, organisation mondiale du commerce (omc), bureau du représentant américain au commerce, substitution aux importations