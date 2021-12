https://fr.sputniknews.com/20211223/darmanin-prie-les-prefets-et-elus-dannuler-leurs-ceremonies-de-vux-2022-1054047421.html

Darmanin prie les préfets et élus d'annuler leurs cérémonies de vœux 2022

Darmanin prie les préfets et élus d'annuler leurs cérémonies de vœux 2022

Les préfets et les élus ont été invités par Gérald Darmanin à annuler leurs traditionnelles cérémonies de vœux du Nouvel An "par souci de cohérence et... 23.12.2021, Sputnik France

"Par souci de cohérence et d'exemplarité et afin de nous prémunir collectivement contre l'apparition de clusters qui auraient pour effet d'accélérer la propagation du virus, nous vous demandons de ne pas organiser les traditionnelles cérémonies de vœux", écrit le ministre de l'Intérieur dans un télégramme daté de mardi 21 décembre et co-signé par la ministre de la Cohésion territoriale, Jacqueline Gourault.Il est également demandé aux préfets de "relayer ce message" auprès des élus pour les inviter à annuler l'organisation des voeux "en présentiel, quel que soit le format retenu".À la veille du réveillon de Noël, le gouvernement appelle à la responsabilité des Français alors que le pays fait face à la menace de la déferlante Omicron, le dernier variant de la pandémie de Covid-19.Le Premier ministre, Jean Castex, avait déjà demandé vendredi dernier aux mairies de renoncer aux festivités du Nouvel An, notamment aux concerts et feux d'artifice, et annoncé que la consommation d'alcool serait interdite sur la voie publique.Chiffres recordPlus de 6,2 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière selon Santé publique France, un record depuis le début de l'épidémie en mars 2020.Emmanuel Macron lui-même les a encouragés en ce sens, postant une vidéo sur Tik Tok, réseau très fréquenté par les jeunes, et un message sur Twitter:La cinquième vague, qui précédait même l'arrivée d'Omicron, continue d'enfler, avec 91.608 nouveaux cas de Covid-19 confirmés jeudi 23 décembre par Santé publique France. Le bilan depuis le début de l'épidémie dépasse désormais les 122.000 morts en France.

