"Les pires chiffres jamais enregistrés", selon Véran: plus de 91.000 nouveaux cas de Covid en 24h

Selon le ministre de la Santé, "les chiffres ne sont pas bons". En déplacement dans un centre de vaccination du 5e arrondissement de Paris, il a fait état de... 23.12.2021

Environ 88.000 nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19 ont été enregistrées en un jour en France, a annoncé jeudi 23 décembre le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui parle des pires chiffres enregistrés depuis le début de l'épidémie.Santé publique France a précisé que le coronavirus avait été diagnostiqué à 91.608 personnes en une journée.Les autorités sanitaires déplorent 179 morts supplémentaires en milieu hospitalier en l'espace des dernières 24 heures. Les services de réanimation décomptent 3.208 lits occupés, contre 3.147 mercredi.La campagne vaccinale des enfants a démarré mercredi et quelque 3.000 enfants ont déjà été vaccinés, a ajouté le ministre. 15.000 rendez-vous ont été fixés pour des 5-11 ans, a-t-il précisé.La catégorie la plus touchéePrécédemment, Olivier Véran avait affirmé que le seuil des 100.000 contaminations par jour serait finalement atteint "plus près de Noël que du Nouvel An" et que le fait que le variant Omicron devienne majoritaire dans les infections en France était "l'affaire de 48-72 heures peut-être".Le variant Omicron qui fait rage dans plusieurs pays du monde pourrait avoir comme résultat une "désorganisation de la société à partir" du début de l'année, a prévenu le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, lors d'une conférence de presse plus tôt ce jeudi.Ce sont les habitants de l'Île-de-France, surtout de la capitale, âgés de 20 à 29 ans qui représentent la catégorie la plus touchée par la cinquième vague, d'après les données de Santé publique France.

