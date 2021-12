https://fr.sputniknews.com/20211223/inde-deux-morts-et-plusieurs-blesses-dans-une-explosion-a-linterieur-dun-tribunal-1054044128.html

Inde: deux morts et plusieurs blessés dans une explosion à l'intérieur d'un tribunal

Deux personnes ont péri et plusieurs autres ont été blessées dans une explosion à l'intérieur d'un tribunal de première instance, jeudi à Ludhiana, dans l'Etat... 23.12.2021, Sputnik France

asie

inde

explosion

tribunal

L'explosion a endommagé les murs des salles de bain du complexe judiciaire de Ludhiana et fait voler en éclats les vitres d'autres pièces, selon la chaîne "NDTV".Le ministre en chef de l'Etat du Penjab, Charanjit Singh Channi, a déclaré que le gouvernement était "en état d'alerte" et annoncé une enquête.Une équipe de détection et d'élimination des bombes est arrivée sur le site de l'explosion pour analyser le type d'explosifs utilisé.

