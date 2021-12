https://fr.sputniknews.com/20211223/inde-sony-et-zee-fusionnent-leurs-services-pour-creer-un-mega-reseau-de-divertissement-1054036709.html

Inde: Sony et Zee fusionnent leurs services pour créer un méga réseau de divertissement

Selon des médias indiens, la fusion qui permettrait à la nouvelle entité de tenir tête en Inde aux géants Netflix et Disney, comprendra plus de 75 chaînes de télévision, des actifs cinématographiques et deux plateformes de streaming.L'Inde, ce marché ayant une pléthore de services de divertissements télévisés en direct, a connu ces dernières années une forte concurrence entre les différentes plateformes de streaming notamment Netflix Inc (NFLX.O), Prime Video d'Amazon.com et Walt Disney.Le patron de Zee Entertainment, Punit Goenka, sera nommé PDG et directeur général de l'entité fusionnée, qui sera cotée en bourse en Inde.Au termes de l'accord, annoncé mardi, la nouvelle entité sera détenue à près de 51 % par Sony Pictures Networks India (SPNI).L'Inde compte plus de 900 millions de téléspectateurs et quelque 800 chaînes qui offrent une variété d'émissions allant des sports, de l'information, des mélodrames à la télé-réalité.

