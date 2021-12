https://fr.sputniknews.com/20211223/la-chine-preoccupee-par-la-decision-du-japon-de-rejeter-en-mer-les-eaux-contaminees-par-le-1054034840.html

La Chine préoccupée par la décision du Japon de rejeter en mer les eaux contaminées par le nucléaire

La Chine préoccupée par la décision du Japon de rejeter en mer les eaux contaminées par le nucléaire

La Chine est sérieusement préoccupée par la décision unilatérale du Japon de rejeter en mer les eaux contaminées par le nucléaire, et s'y oppose fermement, a... 23.12.2021, Sputnik France

2021-12-23T07:18+0100

2021-12-23T07:18+0100

2021-12-23T07:18+0100

asie

japon

chine

contamination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104217/76/1042177670_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a71ea5fd03f01d43b67c1be28ba4584d.jpg

Le responsable chinois s'est exprimé en réponse à un rapport selon lequel "Tokyo Electric Power Company" a soumis une demande à l'Autorité de régulation nucléaire du Japon avec un plan détaillé de déversement en mer des eaux contaminées par le nucléaire de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.Depuis le mois d'avril dernier, " la communauté internationale a fait part au Japon de ses inquiétudes quant à la légitimité du rejet en mer, à la rationalité du plan de rejet, à la crédibilité des données concernant les eaux contaminées nucléaires et à la fiabilité des équipements pour les purifier", a fait remarquer M. Zhao.La partie japonaise poursuit les préparatifs pour le rejet, tant sur le plan politique que sur le plan technologique, a noté M. Zhao. "De toute évidence, elle veut imposer sa mauvaise décision à l'ensemble de la communauté internationale, et ce sont tous les pays riverains de l'océan Pacifique qui devront assumer les risques d'une telle décision", a-t-il dit.Le porte-parole a souligné que le traitement des eaux contaminées par le nucléaire de Fukushima n'a jamais été une affaire privée du Japon, ajoutant qu'au contraire cela concernait l'environnement marin et la santé publique du monde entier.

japon

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

japon, chine, contamination