La mosquée de Beauvais rouvre en pleine procédure pour propos radicaux

Alors que 21 mosquées sont déjà fermées en vertu de la loi séparatisme, celle de Beauvais, contre laquelle une procédure de fermeture a été enclenchée et dont... 23.12.2021, Sputnik France

Les propos radicaux, homophobes et prônant le djihad d’un imam de la mosquée de Beauvais ont placée celle-ci sous le coup de la loi séparatisme en vertu de laquelle 21 lieux de culte musulman ont déjà été fermés.Le 10 décembre, la préfecture de l’Oise a lancé une procédure de fermeture administrative à son encontre, lui réservant dix jours pour contester. Ce délai a été utilisé par son avocat pour tenir plusieurs rencontres avec le sous-préfet et lui fournir "des éléments assez volumineux".Au bout de dix jours, l’Association socioculturelle espoir et fraternité (ASCEF), gérant la mosquée de Beauvais, a adressé un message aux fidèles les invitant à la prière mercredi.Une réouverture qui n’est pas contraire à la loiAvant que la décision ne soit prise, l’ASCEF est donc en droit de reprendre ses activités.Son avocat, Me Samim Bolaky, a fait savoir que l’association "se soumettra à la décision" et a rappelé que l’imam incriminé avait été suspendu. Il lui a été interdit d’intervenir lors de la prière de mercredi et dans les prochains jours.D’après l’avocat, la réouverture ne sera reproduite qu’"au cas par cas".99 mosquées font l’objet d’une surveillance dans le cadre de la loiLa mosquée de Beauvais grossit la liste de 99 mosquées et salles de prières contrôlées au cours de ces derniers mois dans le cadre de la loi séparatisme.Selon le ministère de l’Intérieur, les contrôles ont démontré que dans 36 d’entre elles la loi était strictement respectée, notamment à la suite d’un changement d’imam ou de gouvernance associative. 21 lieux de culte ont été fermés.Toujours selon le ministère, le territoire national abrite 2.623 mosquées et salles de prières.

