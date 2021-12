https://fr.sputniknews.com/20211223/la-russie-autorise-un-nouveau-medicament-anti-covid-administre-par-inhalation-1054033876.html

La Russie autorise un nouveau médicament anti-Covid administré par inhalation

La Russie autorise un nouveau médicament anti-Covid administré par inhalation

Un nouveau médicament pour le traitement du Covid-19 administré par inhalation a été enregistré en Russie, selon son concepteur, l’Agence fédérale biomédicale... 23.12.2021, Sputnik France

2021-12-23T00:30+0100

2021-12-23T00:30+0100

2021-12-23T00:30+0100

covid-19

russie

médicaments

covid-19

états-unis

veronika skvortsova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054034276_0:658:2048:1810_1920x0_80_0_0_6b4e1e39e26af44172a86e409302bee6.jpg

Le MIR 19, tel est le nom d’une nouvelle préparation anti-Covid autorisée par le ministère russe de la Santé, annonce ce mercredi 22 décembre l’Agence fédérale biomédicale russe (FMBA).Développé par les spécialistes de la FMBA, le MIR 19 est administré par inhalation durant 10-15 minutes et est composé d’une substance contenant des petites molécules d’ARN interférents pour bloquer la multiplication du coronavirus dans l’organisme.Le médicament a prouvé son efficacité lors des essais cliniques de phase I et II, auxquelles ont notamment participé des patients avec des formes graves de Covid-19.Selon la directrice de la FMBA, l’ancienne ministre russe de la Santé Veronika Skvortsova, interrogée par la chaîne russe Rossiya 24, après la première inhalation du MIR 19 on constate une "réduction de la pression virale" sans "effets secondaires désagréables".Pilule US anti-CovidCe même mercredi 22 décembre, aux États-Unis, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé la pilule antivirale de Pfizer, Paxlovid, pour traiter le Covid-19 chez les personnes à haut risque âgées de 12 ans et plus.Il s'agit de la première pilule antivirale dont la prise à domicile est autorisée pour les personnes infectées par le coronavirus et pesant plus de 40 kg, avant qu'elles ne soient suffisamment malades pour être hospitalisées.Selon les concepteurs du Paxlovid, si trois pilules sont administrées deux fois quotidiennement dans les quelques jours suivant l'apparition des premiers symptômes, le risque d'hospitalisation ou de décès diminue de 89%.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

russie, médicaments, covid-19, états-unis, veronika skvortsova