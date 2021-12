https://fr.sputniknews.com/20211223/la-thailande-saisit-30-millions-de-methamphetamine-dans-des-sacs-de-boxe-1054042043.html

La Thaïlande saisit $30 millions de méthamphétamine dans des sacs de boxe

Les autorités thaïlandaises ont saisi près de 30 millions de dollars de cristaux de méthamphétamine cachés dans des sacs de boxe à destination de l'Australie... 23.12.2021

2021-12-23T14:44+0100

Plus de 193 kilos de drogue étaient dissimulés dans 15 ballons de frappe différents, ont indiqué les forces douanières des deux pays lors d'une conférence de presse à Bangkok.La découverte a fait suite à des soupçons de la douane thaïlandaise quant à l'intérêt d'exporter cet équipement sportif pas particulièrement demandé en Australie.Lors de l'inspection filmée, la douane a d'abord découpé une longue boîte en carton, puis la couche extérieure rouge d'un sac de frappe pour y découvrir la drogue cachée dans le garnissage.Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, la production de méthamphétamine dans le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est — région frontalière entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie — a fortement augmenté ces dernières années.

