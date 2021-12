https://fr.sputniknews.com/20211223/le-gouvernement-indien-durcit-les-restrictions-a-loccasion-du-nouvel-an-1054038746.html

Le gouvernement indien durcit les restrictions à l'occasion du Nouvel An

Le gouvernement indien durcit les restrictions à l'occasion du Nouvel An

Le gouvernement indien a ordonné, mardi, aux États fédérés de renforcer les restrictions sanitaires dans les régions signalant un taux de positivité élevé, y... 23.12.2021, Sputnik France

Le gouvernement central a également appelé les Etats à augmenter la capacité des différents hôpitaux et à s'assurer du bon fonctionnement des équipements existants, notant que des mesures spécifiques doivent être prises compte tenu des "premiers signes d'une poussée des cas de Covid-19".Selon le ministère de la Santé, 223 cas du variant Omicron ont jusqu'à présent été signalés en Inde, dont la plupart ont été signalés à New Delhi.Dans la capitale indienne, New Delhi, les autorités ont annoncé qu'aucun événement ou rassemblement pour célébrer Noël ou le Nouvel An ne sera autorisé dans la mégalopole, notant que les chefs des districts sont appelés à prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d'assurer le contrôle de la propagation du virus.Les aéroports internationaux du pays ont renforcé le contrôle et les tests de dépistage notamment pour les voyageurs en provenance des pays à risque qui doivent passer des tests RT-PCR à leur arrivée dont le résultats doit être négatifs avant de quitter l'aéroport.Le pays, qui a administré à ce jour plus de 1,3 milliard de doses de vaccin, met les bouchées doubles pour atteindre l'immunité collective et augmenter le taux de vaccination notamment dans les régions reculées.

