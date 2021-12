Les pourparlers sur le nucléaire iranien reprendront lundi

"Habituellement, il n'est pas populaire de s'engager dans des activités sérieuses entre le Noël catholique et le Nouvel An", a déclaré sur Twitter le principal négociateur russe, Mikhaïl Oulianov. "Dans ce cas particulier, cela indique que tous les négociateurs ne veulent pas perdre de temps et visent le rétablissement le plus rapide du #JCPoA", a-t-il dit, utilisant l'acronyme anglais du PAGC (Plan d'action global commun), le nom officiel de l'accord de 2015.