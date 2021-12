https://fr.sputniknews.com/20211223/malgre-pres-de-90-de-vaccination-adequate-le-quebec-retourne-en-confinement-partiel--1054040182.html

Malgré près de 90% de vaccination "adéquate", le Québec retourne en confinement partiel

Malgré près de 90% de vaccination "adéquate", le Québec retourne en confinement partiel

Au Québec, le Premier ministre Legault a annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour la période des fêtes. "Un coût social maintenant extrêmement élevé"... 23.12.2021, Sputnik France

2021-12-23T13:29+0100

2021-12-23T13:29+0100

2021-12-23T13:29+0100

international

vaccination

canada

covid-19

confinement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1053999631_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_e75d4e9fd06101993ab2f4f0194a97e1.jpg

"Le gouvernement a trop crié au loup. Il y a un essoufflement dans la population et le gouvernement Legault pourrait finir par frapper son Waterloo*", analyse l’avocat Hans Mercier. Figure du mouvement critique des mesures sanitaires "abusives" au Québec, il estime que l’annonce de nouvelles restrictions par le gouvernement Legault risque d’engendrer une vague d’insatisfaction: Le gouvernement Legault a toujours bénéficié d’un haut taux de popularité depuis le déclenchement de l’état d’urgence.Un record de vaccination insuffisantD’après un sondage Léger, le parti du Premier ministre québécois, la Coalition Avenir Québec, aurait récolté environ 46% d’appuis si une élection avait lieu début décembre. Une lune de miel qui pourrait prendre fin incessamment puisque le 22 décembre dernier, le Premier ministre Legault a en effet décrété de nouvelles mesures sanitaires.Des annonces faites dans le but de prévenir la hausse des hospitalisations dues au variant Omicron. Pourtant, près de 90% des Québécois de 12 ans et plus sont "adéquatement vaccinés", selon les données compilées par l’Institut national de santé publique du Québec.Selon Hans Mercier, le "coût social" des restrictions imposées par le gouvernement Legault surpasse désormais nettement leurs bienfaits en matière de santé publique.Le Québec, champion des restrictions en Amérique du Nord?Pilotant une poursuite contre l’obligation du passeport vaccinal toujours en cours, l’avocat estime également que cette mesure a créé un "faux sentiment de sécurité". Une impression erronée qui a pu contribuer à la remontée des cas de Covid.À partir du 26 décembre, un maximum de six personnes pourra se trouver dans une résidence privée, ou un maximum de deux bulles, c’est-à-dire deux groupes de personnes vivant à la même adresse.Les 24 et 25 décembre, dix personnes seront toujours tolérées à l’intérieur des domiciles à l’occasion des dîners de Noël, tel qu’annoncé antérieurement, mais les rassemblements restent fortement déconseillés par Québec. Les restaurants pourront rester ouverts entre 5h et 22h, mais pas plus de six personnes par table pourront être servies.Lors de son dernier point de presse, le Premier ministre Legault a réitéré qu’il était conscient du fait que la Belle Province avait, selon lui, appliqué les mesures sanitaires "les plus sévères" d’Amérique du Nord. Pour Hans Mercier, cette réalité pourrait même motiver des Québécois à s’exiler:*Expression québécoise signifiant "subir un échec".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

vaccination, canada, covid-19, confinement