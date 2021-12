https://fr.sputniknews.com/20211223/marion-marechal-explique-lutilite-de-la-campagne-de-zemmour-1054043230.html

Marion Maréchal explique l’utilité de la campagne de Zemmour

Marion Maréchal explique l’utilité de la campagne de Zemmour

Alors qu’Éric Zemmour s’attribue le mérite d’avoir imposé le thème de l’immigration, Marion Maréchal salue son entrée dans la campagne car elle permet de... 23.12.2021, Sputnik France

2021-12-23T17:23+0100

2021-12-23T17:23+0100

2021-12-23T17:43+0100

immigration

marion maréchal-le pen

campagne présidentielle

eric zemmour

présidentielle 2022

france

présidentielle française 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104204/13/1042041329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0978f8216039105204221a9ed601fbb9.png

Même si l’immigration n’arrive qu’en quatrième position dans l’ordre des préoccupations des Français après le pouvoir d’achat, la santé et la sécurité, elle est depuis des semaines un thème de campagne et le sujet médiatico-politique numéro un.Éric Zemmour se targue de l’avoir imposée en tant que thème vital pour la France. Subséquemment, le référendum sur l’immigration pour arrêter les flux est sa priorité.L’avantage de la campagne de ZemmourMarion Maréchal a effleuré le sujet mercredi dans une longue interview à Valeurs actuelles sur les problèmes sanitaires.La directrice de l’Institut de sciences sociales, économiques et politiques a jugé qu’il s’agit de sujets majeurs dont Emmanuel Macron espérait pouvoir se libérer pour ne pas parler que de la crise.Éric Zemmour affirme qu’il veut mettre l’immigration légale à zéro. Il a détaillé au micro de RTL le 15 décembre que les immigrés bénéficiaient d’aides sociales conséquentes et que la France comptait "55% d’étrangers non européens qui sont chômeurs ou inactifs" et donc vivant"aux frais du peuple français"."Il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux."Réponses indirectesSon objectif d’immigration zéro a été qualifié d’absurdité par Emmanuel Macron pendant son allocation Où va la France. Le Président de la République a également signalé ne pas croire "au grand remplacement", un autre concept cher à Éric Zemmour.Ce dernier a répondu sur TF1 que le Président était l’homme du "grand remplacement" et du "grand déclassement". Le premier, parce qu’il y aura "deux millions d’étrangers en France à la fin de son mandat". Le second, parce que les Français en sortiraient appauvris et les entreprises françaises moins compétitives.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

immigration, marion maréchal-le pen, campagne présidentielle, eric zemmour, france, présidentielle française 2022