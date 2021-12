https://fr.sputniknews.com/20211223/niger-plusieurs-morts-dans-une-attaque-contre-un-poste-frontiere-avec-le-burkina-faso-1054044997.html

Niger: plusieurs morts dans une attaque contre un poste frontière avec le Burkina Faso

Niger: plusieurs morts dans une attaque contre un poste frontière avec le Burkina Faso

Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors de l'attaque par des terroristes présumés d'un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso, à... 23.12.2021

Une source sécuritaire, citée par des médias, a confirmé l'attaque mais sans donner de bilan.Selon une autre source locale "des douaniers et des civils figurent parmi les morts", précisant que les assaillants ont "incendié des véhicules et brûlé des locaux servant de bureaux".Le poste visé est situé à quelques kilomètres de Makalondi, dernière ville importante au Niger avant la frontière burkinabè.Makalondi est une commune du département de Torodi situé dans le sud-ouest de la région de Tillabéri qui se trouve dans la zone dite des "trois frontières" entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

