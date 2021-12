https://fr.sputniknews.com/20211223/novavax-dit-que-son-vaccin-declenche-une-reponse-contre-omicron-1054039995.html

Novavax dit que son vaccin déclenche une réponse contre Omicron

Novavax dit que son vaccin déclenche une réponse contre Omicron

Novavax a déclaré mercredi que des données préliminaires montraient que son vaccin contre le COVID-19 déclenchait une réponse immunitaire contre le variant... 23.12.2021, Sputnik France

Le vaccin à deux doses développé par le laboratoire américain, qui n'utilise pas la technologie de l'ARN messager (ARNm), a été approuvé en début de semaine par l'Union européenne et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).Il est déjà utilisé dans des pays comme l'Indonésie et les Philippines, mais n'a pas encore été approuvé aux Etats-Unis.Selon Novavax, qui se base sur les données d'un essai clinique en cours pour évaluer l'efficacité de son vaccin chez les adolescents et comme rappel vaccinal, recevoir une troisième dose du vaccin renforce la réponse immunitaire face au variant Omicron.Plusieurs autres laboratoires, dont Pfizer et Moderna, ont indiqué que leurs vaccins amélioraient la réponse immunitaire face au variant Omicron. Dans tous les cas, montrent des données préliminaires, la réponse est plus forte chez les patients ayant reçu une dose de rappel.Novavax, qui a lancé le développement d'un vaccin spécifique à Omicron, a indiqué mercredi que la production de ce vaccin devrait débuter en janvier.

2021

