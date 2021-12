https://fr.sputniknews.com/20211223/plus-de-70-des-sud-africains-ont-ete-exposes-au-coronavirus-1054040463.html

Plus de 70% des Sud-africains ont été exposés au coronavirus

Plus de 70% des Sud-africains ont été exposés au coronavirus

Plus de 70% des Sud-africains ont été exposés à la covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays en mars 2020, a indiqué jeudi l'Institut national... 23.12.2021, Sputnik France

2021-12-23T13:34+0100

2021-12-23T13:34+0100

2021-12-23T13:34+0100

afrique

afrique du sud

pandémie

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044142239_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_3b0b21456bb5ad10f9b57995cc7fa5d4.jpg

Elle a précisé que le nombre des infections confirmées dans les laboratoires sud-africains est de 3,3 millions, un chiffre bien inférieur au nombre de personnes qui ont effectivement contracté le virus.L’Afrique du Sud est frappée depuis quelques semaines par une quatrième vague d’infections à la Covid-19 alimentée par le nouveau variant Omicron. Dans ce contexte, la lenteur du déploiement des vaccins sur fond de réticence de la population, constitue une question de grande préoccupation pour ce pays d'Afrique australe.L’Afrique du Sud est officiellement le pays le plus affecté par la pandémie en Afrique. Au cours des derniers jours, le pays a signalé en moyenne plus de 20.000 nouvelles infections quotidiennes.Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte près de 60 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, pandémie, covid-19