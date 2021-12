https://fr.sputniknews.com/20211223/quatre-morts-dans-le-crash-dun-petit-avion-a-lest-de-la-rdc-1054043591.html

Quatre morts dans le crash d'un petit avion à l'est de la RDC

Au moins quatre personnes ont été tuées jeudi dans le crash d'un petit avion à quelques minutes de son atterrissage à l'aérodrome d'une cité de l'est de la... 23.12.2021, Sputnik France

afrique

crash d'avion

république démocratique du congo (rdc)

Il n'y a "pas de survivants. Il y avait quatre personnes à bord, dont deux passagers et deux membres d'équipage. En plus des personnes à bord, l'avion transportait aussi des marchandises", a ajouté M. Kiluwe.L'administrateur du territoire de Shabunda, Kashombania bin Saleh, a, de son côté, affirmé qu'il y avait à bord "trois membres d'équipage dont le pilote de nationalité belge et deux passagers, un homme et une femme".L'accident a eu lieu "dans la forêt Kalenga, à 15 km à vol d'oiseau de Shabunda-centre entre 9H00 et 9H30 (7H00 et 7H30 GMT)" jeudi.

république démocratique du congo (rdc)

Maghreb Arabe Presse

crash d'avion, république démocratique du congo (rdc)