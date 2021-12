https://fr.sputniknews.com/20211223/un-appel-a-temoins-lance-apres-des-menaces-contre-des-catholiques-a-nanterre-1054035371.html

Un appel à témoins lancé après des menaces contre des catholiques à Nanterre

À la suite d'agressions verbales contre des catholiques, perpétrées le 8 décembre à Nanterre lors d'une procession de fidèles, la préfecture de police a lancé mardi 21 décembre un appel à témoins sur les réseaux sociaux.Prière de contacter la policeLors de la marche en question, la procession rassemblant une trentaine de personnes avait été "prise à partie par plusieurs personnes qui ont proféré des insultes et des menaces grossières et violentes", précisait le diocèse de Nanterre dans un communiqué. "Wallah sur le Coran, je vais t’égorger", avait lancé l’un d’eux au prêtre. "Le flambeau d'une fidèle a été arraché et projeté sur les participants", selon le diocèse.Toutes les personnes présentes lors des faits sont ainsi invitées à contacter la police, dans une lettre attachée au tweet susmentionné.L'Intérieur constate une baisse des actes antichrétiensLe ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait condamné ces "actes inadmissibles" sur les réseaux sociaux. Le 14 décembre, le ministre a fait savoir sur CNews qu'entre janvier et octobre 2021, la police avait recensé en France 1.380 actes antireligieux, soit 17,2% de moins par rapport à la même période en 2019.Plus précisément, 686 actes antichrétiens ont eu lieu en 2021, contre 921 en 2019, soit une baisse de 25%. Pour les actes antisémites, le ministère de l'Intérieur a enregistré une baisse de 15%, 523 en 2021 contre 617 en 2019. Cependant, les actes antimusulmans sont en hausse de 32% en 2021, 171 en 2021 contre 129 en 2019.

nanterre

