Zemmour joue la carte catholique pour ce Noël

Candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour a publié ce vendredi matin une vidéo sur les réseaux sociaux pour présenter ses vœux de Noël aux Français, insistant sur la dimension religieuse de cette fête de fin d’année.Ce message a été enregistré le week-end dernier lors de son déplacement en Alsace. Bien qu’il y réaffirme les racines chrétiennes de la France, il joue également la carte de l’apaisement en soulignant que Noël concerne tout le monde.Selon lui, la France doit beaucoup au catholicisme et le monde doit beaucoup au catholicisme français.En référence à la "guerre civilisationnelle" qu’il évoque régulièrement dans ses discours, il déclare que "savoir gagner la guerre, c’est bien, et le monde chrétien ne doit jamais renoncer à la faire quand il est attaqué. Il doit vaincre. Savoir gagner la paix après la victoire est encore plus fort".Tout comme il a voulu faire référence au général de Gaulle lors de l’annonce de sa candidature, il évoque une nouvelle fois le premier Président de la Cinquième République dans ses vœux de Noël. "Le général de Gaulle dans le plus grand secret se confessait régulièrement. Sa foi a joué un rôle déterminant dans le destin de notre pays. Sans la croix, il n’y aurait pas eu la croix de Lorraine", déclare-t-il."Chers compatriotes, vive Noël, vive la République et surtout vit la France", conclut-il.Des voeux de NoëlÉgalement dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen a souhaité un joyeux Noël aux Français. Elle a notamment adressé ses plus affectueuses pensées "vers ceux qui sont dans la difficulté, la maladie, la solitude", "vers les persécutés, au premier rang desquels les chrétiens qui, en Afrique et en Orient notamment, souffrent et parfois meurent de leur fidélité à leur foi".Emmanuel Macron, lui, a souhaité jeudi de bonnes fêtes aux Français sur Twitter et souhaité un joyeux Noël sur TikTok.Les années précédentes, il avait notamment été critiqué pour ne pas avoir souhaité un "joyeux Noël", donnant la préférence à la formule plus universelle "bonnes fêtes". Toutefois, comme en témoigne ce tweet, le Président avait bien souhaité "un joyeux Noël" en 2017 ainsi qu’en 2018.

