Tirs de missiles balistiques lors d’un exercice militaire en Iran

Les manœuvres, qui ont débuté lundi matin par un exercice de défense aérienne visant à protéger la centrale nucléaire de Buchehr contre d’éventuelles frappes aériennes israéliennes, se déroulent sur les rives du golfe Persique, dans le détroit d’Ormuz et dans les provinces de Hormozgan, de Buchehr et du Khouzistan avec la participation des unités terrestres, navales et aériennes du corps des Gardiens de la révolution islamique.