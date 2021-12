https://fr.sputniknews.com/20211224/1054053910.html

Le monde à la veille de Noël

Le monde à la veille de Noël

Le 24 décembre, c’est la veille de Noël pour les chrétiens du rite occidental. Les croyants se préparent à Noël, l’une des plus grandes fêtes religieuses. 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T14:26+0100

2021-12-24T14:26+0100

2021-12-24T14:26+0100

multimédia

photos

noël

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054053915_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1221b3a590a4893ff62a04f142841e7d.jpg

Découvrez le monde à la veille de la fête la plus magique et la plus attendue dans ce diaporama de Sputnik.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, photos, noël