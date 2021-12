https://fr.sputniknews.com/20211224/bruxelles-veut-mettre-un-terme-au-financement-des-projets-de-combustibles-fossiles-1054058192.html

L'Union européenne s’achemine vers l’arrêt du financement des projets relatifs aux combustibles fossiles, en introduisant des critères de durabilité... 24.12.2021, Sputnik France

Les ambassadeurs auprès de l'UE viennent d’approuver un accord politique provisoire sur la révision du règlement relatif aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), intervenu entre la présidence du Conseil et les négociateurs du Parlement européen le 15 décembre. Les nouvelles règles relatives aux RTE-E soutiendront les objectifs climatiques de l'UE et le pacte vert.Les nouvelles règles suggèrent d'inclure dans le champ d'application du règlement certains types d'électrolyseurs qui possèdent une capacité minimale de 50 MW, fournie par un seul électrolyseur ou par un ensemble d'électrolyseurs faisant partie d'un projet unique et coordonné, et qui contribuent à la durabilité.Elles mettront également l'accent sur le rôle de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables en ce qui concerne tous les actifs, y compris les réseaux gaziers intelligents, d'offrir la possibilité d'une coopération non contraignante dans le domaine de la planification des réseaux en mer et d'inclure dans le champ d'application du règlement des projets d'intérêt mutuel, lorsqu'ils sont durables et présentent des avantages au niveau de l'UE.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

