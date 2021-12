https://fr.sputniknews.com/20211224/covid-19-le-temps-dun-eternuement-on-a-bascule-dans-un-autre-regime-1054044897.html

Covid-19: "Le temps d’un éternuement, on a basculé dans un autre régime"

Le conflit opposant la Pologne et l’UE et les interrogations posées par l’état d’urgence sanitaire en France ont remis au goût du jour "l’État de droit". Pour... 24.12.2021, Sputnik France

La Commission européenne a lancé, ce mercredi 22 décembre, une procédure d’infraction contre la Pologne. Le Tribunal constitutionnel polonais a jugé en octobre dernier que certains articles de traités de l’UE étaient contraires à la Constitution du pays. Pour Ghislain Benhessa, docteur en droit public, ce conflit juridique révèle la façon dont le "gouvernement des juges" se fait au détriment de la souveraineté des nations.Une autre facette de ce même problème: le déroulement de la crise sanitaire en France, laquelle aurait marqué une nouvelle étape dans l’inflation normative et juridique. "Le temps d’un éternuement, on a basculé dans un autre régime. En deux ans, on en est venu à accepter que des libertés aussi fondamentales que la liberté de circulation ou la liberté du commerce et de l’industrie aient été mises en suspens avec une facilité déconcertante", avance l’auteur de Le totem de l’État de droit (éd. L’Artilleur).Mais l’État de droit serait aussi une "notion tentaculaire", dont on discute inlassablement "sans jamais la définir véritablement". Avec ce paradoxe d’un État plus ou moins fort et autoritaire selon le contexte.

