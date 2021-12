https://fr.sputniknews.com/20211224/des-responsables-a-xian-sanctionnes-pour-mauvaise-gestion-de-la-crise-sanitaire-1054058422.html

Des responsables à Xian sanctionnés pour mauvaise gestion de la crise sanitaire

Les responsables de la ville de Xian, dans le nord-ouest de la Chine, risquent d'être sanctionnés après que l'épidémie de coronavirus a entraîné le confinement... 24.12.2021, Sputnik France

La Commission centrale d'inspection de la discipline a déclaré dans un communiqué que 26 personnes à Xian étaient tenues pour responsables de la mauvaise gestion de la crise sanitaire, mais n'a pas précisé le type de sanctions encourues.Tous les vols intérieurs au départ de Xian et la plupart des trains en provenance de la ville prévus pour vendredi ont été annulés. Les autorités de Xian, un site célèbre pour son armée de terre cuite enterrée avec le premier empereur de Chine, affirment que le pic épidémique est lié à l'arrivée d'un avion en provenance du Pakistan.Le 23 décembre, le nombre de nouveaux cas transmis localement dans la ville a baissé à 49, contre 63 la veille, soit le premier recul depuis le 10 décembre.Depuis jeudi, une seule personne par foyer a le droit de faire des achats de première nécessité à Xian, et tous les deux jours, tandis que les autres ne peuvent sortir que si leur travail est considéré comme essentiel.Xian a plusieurs fois massivement testé ses habitants.Bien que le nombre de cas symptomatiques de COVID-19 dans la ville et dans l'ensemble de la Chine soit minime par rapport au nombre d'infections enregistrées ailleurs, les autorités chinoises ont pris des mesures strictes qui ont, pour la plupart, permis d'empêcher la propagation locale du virus.La Chine est particulièrement déterminée à conjurer l'épidémie alors que Pékin se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'hiver en février.

