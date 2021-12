https://fr.sputniknews.com/20211224/emmanuel-macron-va-convoquer-lundi-un-conseil-de-defense-sanitaire-1054063347.html

Emmanuel Macron va convoquer lundi un conseil de défense sanitaire

Le Président français Emmanuel Macron tiendra, lundi prochain, un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19, a annoncé vendredi l'Élysée. 24.12.2021, Sputnik France

Le chef de l’État français participera par visioconférence à ce conseil de défense sanitaire prévu à 16h00, a précisé la présidence française. Cette réunion se tiendra juste avant un conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.La France est touchée par une 5ème vague de l’épidémie du Covid-19, marquée par une hausse des contaminations au variant Omicron.Selon le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, la circulation du Covid-19 reste en France "à un niveau élevé". L'agence nationale de santé note cependant des disparités selon les régions.Ainsi le taux d'incidence est en hausse en Ile-de-France ou en Provence-Alpes-Côte-d'Azur tandis qu'il se maintient ou diminue dans les autres régions. Il reste cependant à des niveaux élevés partout sur le territoire.Concernant la circulation du variant Omicron, Santé publique France affirme qu’elle s'intensifie et atteignait 30% début de cette semaine.Pass vaccinalEn vue de freiner la propagation de l’épidémie, le gouvernement se dit déterminé à accélérer la campagne de vaccination, tant du côté des doses de rappel que des premières doses chez les personnes qui n’en ont toujours pas reçu.Dans cette optique, l’exécutif souhaite mettre en place plus rapidement que prévu le passe vaccinal, qui remplacera le passe sanitaire si le Parlement donne son aval. Ainsi, le projet de loi sur le pass vaccinal sera soumis au Parlement dès la semaine prochaine, "entre Noël et le jour de l’an", pour une adoption définitive prévue "dès la première quinzaine du mois de janvier", selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.Fortement critiquée par l’opposition pour son caractère "liberticide", le projet de loi sur "le pass vaccinal" doit entre autres renforcer les contrôles et les sanctions sur les faux pass sanitaires en circulation en France. Mais c'est surtout à la faveur d’une accélération de la campagne vaccinale que l'exécutif compte freiner la vague Omicron.Selon les dernières données de Santé publique France, l'estimation de la couverture vaccinale de la population contre le Covid-19, est de 76,8% pour une primo-vaccination complète et de 30,7% pour la dose de rappel.

