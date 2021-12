https://fr.sputniknews.com/20211224/glissement-de-terrain-en-birmanie-six-morts-et-des-dizaines-de-blesses-1054059207.html

Glissement de terrain en Birmanie: six morts et des dizaines de blessés

Au moins six personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans le glissement de terrain survenu mercredi dans une mine de jade illégale dans le... 24.12.2021, Sputnik France

Juste après la catastrophe mercredi près de Hpakant, une région frontalière de la Chine considérée comme un haut lieu de l'extraction de jade, les autorités estimaient qu'au moins 70 personnes avaient été emportées par un torrent de boue et de pierre, avant d'indiquer que ce chiffre restait à confirmer.En 2020, de fortes pluies de mousson avaient provoqué la pire catastrophe de cette nature, avec 300 mineurs ensevelis après un glissement de terrain dans le massif d'Hpakant.En Birmanie, le commerce du jade génère plus de 30 milliards de dollars par an, soit près de la moitié du BIP national.

