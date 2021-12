https://fr.sputniknews.com/20211224/google-ecope-dune-une-amende-record-de-87-millions-deuros-en-russie-1054062111.html

Google écope d'une une amende record de 87 millions d'euros en Russie

Un tribunal russe a annoncé sanctionner Google et Facebook (appartenant à la maison mère de Meta) via des amendes respectivement de 87 et 23 millions d'euros... 24.12.2021, Sputnik France

La Russie a infligé vendredi 24 décembre à Google une amende record de 87 millions d'euros pour n'avoir pas effacé des contenus "interdits".Le montant de 7,2 milliards de roubles (87 millions d'euros au taux actuel) est toutefois inédit.Alors que les autorités russes sanctionnent les grandes entreprises numériques, surtout étrangères, accusées de ne pas effacer des contenus faisant l'apologie de drogues, du suicide et liés à l'opposition, la société américaine Meta a également été condamnée à une amende de 1,9 milliard de roubles (23,8 millions d'euros au taux actuel).Ces deux géants numériques ont été reconnus coupables de "récidive", car ils n'avaient pas supprimé de leurs plateformes des contenus jugés illégaux, a indiqué un communiqué du service de presse des tribunaux de Moscou.Les amendes ont été calculées sur les revenus des deux entreprises en Russie.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

