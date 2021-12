https://fr.sputniknews.com/20211224/inondations-en-malaisie-au-moins-33-morts-selon-un-nouveau-bilan-1054052887.html

Inondations en Malaisie: au moins 33 morts, selon un nouveau bilan

Kuala Lumpur, 24/12/2021 (MAP), Le bilan des fortes inondations ayant frappé la Malaisie ces derniers jours s'est alourdi à 33 morts, ont annoncé jeudi les... 24.12.2021, Sputnik France

asie

malaisie

inondation

pluies torrentielles

Kuala Lumpur, 24/12/2021 (MAP), Le bilan des fortes inondations ayant frappé la Malaisie ces derniers jours s'est alourdi à 33 morts, ont annoncé jeudi les autorités.Le chef de la police de Selangor, Arjunaidi Mohamed, a indiqué que le bilan dans cet Etat avait été porté à 24 morts, tandis que neuf autres décès ont été confirmés dans l'Etat de Pahang.Des pluies torrentielles pendant le week-end dernier ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages du pays d'Asie du Sud-Est, coupant les principaux axes routiers, et forçant l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.Selangor, l'État le plus riche et le plus densément peuplé du pays, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, est l'une des régions les plus touchées.Quelque 65.000 personnes ont été évacuées, la plupart dans les Etats de Selangor et Pahang, selon les données officielles.Le service météorologique du pays a mis en garde, jeudi, contre de nouvelles pluies dans la péninsule de Malaisie.

malaisie

malaisie, inondation, pluies torrentielles