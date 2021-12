JO de Pékin: le Japon n'enverra pas de délégation gouvernementale

https://fr.sputniknews.com/20211224/jo-de-pekin-le-japon-nenverra-pas-de-delegation-gouvernementale-1054050809.html

Le Japon a annoncé vendredi qu'il n'enverrait pas de délégation gouvernementale aux Jeux olympiques de Pékin prévus en février prochain, une décision présentée... 24.12.2021, Sputnik France

Washington a fait savoir plus tôt ce mois-ci qu'aucune délégation diplomatique américaine ne se rendrait à Pékin en guise de protestation contre la situation humanitaire en Chine, notamment dans la région du Xinjiang. Certains alliés des Etats-Unis ont pris une décision similaire.Ce boycott s'est avéré une nouvelle question épineuse pour le Japon, un allié majeur des Etats-Unis qui a par ailleurs des liens économiques importants avec la Chine.S'exprimant lors d'un point de presse, le secrétaire général du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu'aucune délégation gouvernementale ne se rendrait aux JO de Pékin.Il a ajouté que Tokyo enverrait à la place des représentants liés directement au mouvement olympique - le directeur du comité d'organisation des JO 2020 de Tokyo et le président du comité olympique japonais, notamment.Le Japon a adopté une position moins ferme que les Etats-Unis à l'égard de la situation des droits de l'homme en Chine.D'après la télévision publique NHK, des voix se font de plus en plus entendre dans les rangs du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir pour que le Premier ministre Fumio Kishida se montre plus ferme vis-à-vis de Pékin.

