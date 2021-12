https://fr.sputniknews.com/20211224/lavrov-met-en-garde-contre-ladhesion-de-lukraine-a-lotan-en-invoquant-des-risques-militaires-1054055807.html

Lavrov met en garde contre l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan en invoquant des risques militaires

Alors que la Russie et les États-Unis œuvrent à des pourparlers sur la sécurité, le chef de la diplomatie russe prévient que l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan... 24.12.2021, Sputnik France

Dans une interview accordée au quotidien bosniaque Oslobodjenje, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a évoqué les risques militaires liés à l’éventualité de l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan et à l’apparition de missiles le long de la frontière russe.La même préoccupation a été exprimée par Vladimir Poutine lors de sa grande conférence de presse le 23 décembre. Il a indiqué qu’il était impossible de vivre en s’attendant constamment à ce que l’Ukraine - que l’Occident ne cesse de militariser - décide de régler le conflit dans le Donbass par la voie armée.Risque d’un conflit d’envergureLe ministre signale que cette situation pourrait provoquer un conflit d’envergure en Europe."Moscou juge nécessaire de baisser le niveau de la confrontation résultant du fait que Washington parraine ses protégés ukrainiens", a-t-il ajouté.Cette confrontation est, selon lui, attisée par une position hostile de Washington.M.Lavrov a rappelé que l’entretien en visioconférence entre Vladimir Poutine et Joe Biden le 7 décembre "a permis d’inventorier les résultats des accords obtenus lors du sommet de Genève" de juin dernier.Préoccupations de MoscouIl a indiqué qu’une place prépondérante dans cet entretien avait été accordée à la crise ukrainienne et à l’absence de progrès dans l’accomplissement des accords de Minsk sur le Donbass.Lors de sa conférence de presse jeudi, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait besoin de garanties de sécurité et que l’élargissement de l’Otan vers l’est devait être stoppé."C’est pourquoi nous avons posé la question sans ambages: aucune progression de l’Otan vers l’est ne doit avoir lieu", a-t-il prévenu.

