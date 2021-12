https://fr.sputniknews.com/20211224/le-japon-continue-daugmenter-son-budget-de-defense-1054054603.html

Le Japon continue d'augmenter son budget de défense

Réaffirmant sa préoccupation face à une situation sécuritaire régionale "de plus en plus grave" et se détériorant "à une vitesse inédite", le ministère japonais de la Défense a ainsi demandé pour le prochain exercice fiscal démarrant le 1er avril 2022 un budget record de 5.400 milliards de yens (41,7 milliards d'euros), contre 5.300 milliards de yens au titre de l'exercice actuel.Le budget de la défense comprend notamment une enveloppe de 127,8 milliards de yens pour l'achat de 12 avions de chasse F-35.Le ministère de la Défense, qui souhaite également accroître les capacités défensives du Japon dans l'espace et en termes de cybersécurité, avait annoncé fin novembre son intention de solliciter pour l'exercice fiscal en cours un budget additionnel de 773,8 milliards de yens.Outre ces dépenses militaires, le budget total de 107.600 milliards de yens (830 milliards d'euros), qui doit être examiné par le Parlement en début d'année prochaine, doit aussi permettre de financer en partie le plan de relance massif du Premier ministre Fumio Kishida, visant à donner un coup de fouet à la troisième économie mondiale.

