https://fr.sputniknews.com/20211224/le-maire-de-bordeaux-contre-attaque-valerie-pecresse-au-sujet-du-sapin-de-noel-1054053335.html

Le maire de Bordeaux contre-attaque Valérie Pécresse au sujet du sapin de Noël

Le maire de Bordeaux contre-attaque Valérie Pécresse au sujet du sapin de Noël

La candidate à la présidentielle a critiqué le maire de Bordeaux qui souhaite "congédier Noël en privant les Bordelais de leur sapin", en érigeant un arbre... 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T11:34+0100

2021-12-24T11:34+0100

2021-12-24T11:34+0100

france

eelv

valérie pécresse

sapin de noël

pierre hurmic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18570/75/185707558_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b91733ca98a6b61d91b4622a78291cea.jpg

À deux jours de Noël, une polémique a éclaté au sujet des sapins entre la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse et le maire de Bordeaux Pierre Hurmic.Dans une tribune publiée le 22 décembre dans Le Figaro, la candidate de la droite critique le rejet "des racines chrétiennes de l’Europe", la promotion du hijab récemment faite par le Conseil de l’Europe, mais aussi par la décision du maire EELV de Bordeaux d’installer un sapin de verre et d’acier dans le centre de la ville au lieu d’un arbre traditionnel.Pour elle, tous ces acteurs hétérogènes sont "les nouveaux artisans de cette vaste entreprise de culpabilisation des Français".Réponse écologisteFace à cette sortie, l’édile bordelais a riposté.La tribune de Valérie Pécresse s’inscrit selon lui dans la lignée des déclarations de l’autre candidat à la présidentielle Éric Zemmour, mais aussi d’Éric Ciotti, son collègue du parti Les Républicains qui avait critiqué la démarche écologiste entreprise par le maire. M.Hurmic accuse la candidate d'être dans "une exploitation de caniveau" et de " faire de la petite politique politicienne" dans le contexte électoral."Arbre mort"Le maire écologiste du Bordeaux était déjà au cœur d’une polémique en septembre 2020, quand il a annoncé que la ville ne mettrait plus "d'arbres morts sur les places de la ville" car cela ne faisait pas partie de sa "conception de la végétalisation".Plus de trois mois après, il est revenu sur ses propos, reconnaissant auprès du Figaro avoir fait "une erreur en parlant d'arbre mort". Pourtant, l’édile ne comprend pas pourquoi il a été traité d'"anti-Noël ou anti-sapin" par la candidate.Sapin alternatifCette année, à l’approche des fêtes, la mairie écologiste de Bordeaux a installé sur la place Pey-Berland une construction de verre et d’acier créée par le designer Arnaud Lapierre. L’œuvre capte "les nuances de lumières qui diffèrent selon les variations du jour ou de la nuit" et est réutilisable, précise Pierre Hurmic.Une initiative qui n’est pas au goût de tous. En effet, le candidat malheureux de la primaire de la droite Éric Ciotti a qualifié la démarche du maire de "dictature écologiste", mettant en avant l’action d’une trentaine de personnes qui, à l’initiative de Génération Z (jeunes supporters d’Éric Zemmour), ont brièvement installé et décoré le 18 décembre un "vrai" sapin devant la cathédrale Saint-André.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

eelv, valérie pécresse, sapin de noël, pierre hurmic