L'Équateur déclare obligatoire la vaccination contre le covid-19

L'Équateur a déclaré, jeudi, obligatoire la vaccination contre le covid-19, sur fond d'une recrudescence du nombre des cas de contagion dans le pays andin... 24.12.2021, Sputnik France

La décision est également "due à la tendance internationale qui montre la vitesse de la contagion et la pression sur les services de santé ".Pour expliquer cette décision, le gouvernement équatorien a invoqué un article de la loi organique sur la santé qui "déclare le caractère obligatoire des vaccinations contre certaines maladies, selon les termes et conditions requis par la réalité épidémiologique nationale et locale".Aussi, il stipule que l’Exécutif est responsable de "définir les normes et le schéma national de vaccination de base et de fournir gratuitement à la population les éléments nécessaires pour s'y conformer".Le gouvernement a également invoqué l'article 83.7 de la Constitution, qui soulève "le devoir des Équatoriens de promouvoir le bien commun et de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier".Par ailleurs, le ministère de la Santé a rappelé l’exemple de "plusieurs pays européens qui mettront en œuvre cette mesure", citant les cas de "l'Allemagne, l'Autriche et la Grèce qui appliqueront une mesure similaire début 2022".Les autorités assurent qu'il existe en ce moment assez de vaccins pour l'ensemble de la population.

