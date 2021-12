https://fr.sputniknews.com/20211224/les-celebrations-de-la-saint-sylvestre-en-format-reduit-a-new-york-1054052539.html

Les célébrations de la Saint-Sylvestre en format réduit à New York

Les célébrations de la Saint-Sylvestre en format réduit à New York

New York va réduire de manière drastique le nombre de personnes autorisées à prendre place à Times Square pour le réveillon du Nouvel An, a annoncé jeudi le... 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T10:31+0100

2021-12-24T10:31+0100

2021-12-24T10:31+0100

covid-19

new york

festivités

bill de blasio

saint-sylvestre

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103118/29/1031182919_0:283:5432:3339_1920x0_80_0_0_c144630c0700ae7ea981e59997f2ec44.jpg

New York va réduire de manière drastique le nombre de personnes autorisées à prendre place à Times Square pour le réveillon du Nouvel An, a annoncé jeudi le maire de la mégalopole américaine, Bill de Blasio, une décision prise face à la flambée des contaminations au coronavirus engendrée par le variant Omicron.Pour une deuxième année consécutive, la crise sanitaire jette une ombre sur des festivités qui rassemblent traditionnellement des milliers de personnes sur et autour de la célèbre place de Manhattan.L'événement, dont le point culminant est l'arrivée d'une boule de cristal géante pour le compte à rebours, est aussi suivi devant la télévision par des millions de personnes à travers le monde.New York va réduire d'environ deux tiers le nombre de personnes pouvant prendre place au coeur de Times Square, afin de permettre le respect de la distanciation sociale. Pour pouvoir y accéder, il faudra montrer une preuve de vaccination contre le COVID-19 et porter un masque.Dans un communiqué, Bill de Blasio a indiqué que le nombre de "spectateurs", traditionnellement d'environ 58.000 personnes, serait abaissé à autour de 15.000.

new york

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

new york, festivités, bill de blasio, saint-sylvestre, variant omicron du covid-19