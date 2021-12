https://fr.sputniknews.com/20211224/les-usa-approuvent-le-traitement-par-voie-orale-de-merck-1054052083.html

Les USA approuvent le traitement par voie orale de Merck

Le régulateur américain du médicament a approuvé en urgence jeudi le traitement antiviral contre le COVID-19 développé par Merck, autorisant son utilisation... 24.12.2021, Sputnik France

C'est le deuxième traitement par voie orale, pouvant donc être effectué à domicile, approuvé par la FDA, qui avait donné mercredi son aval à l'utilisation du traitement de Pfizer , plus efficace que celui de Merck selon des résultats d'essais cliniques.Dénommé molnupiravir, le traitement, conçu pour être débuté au plus vite dès le diagnostic du COVID-19, permet de réduire d'environ 30% le risque d'hospitalisation et de décès pour les personnes à même de développer une forme grave de la maladie, a montré un essai clinique réalisé par le laboratoire.Il s'agit d'une option supplémentaire dans la lutte contre la crise sanitaire aux Etats-Unis, alors même que le variant Omicron est devenu majoritaire dans le pays à une vitesse éclair et a provoqué une résurgence de l'épidémie.Merck prévoit de livrer des centaines de milliers de traitements dans les prochains jours puis 1 million au cours des prochains semaines.

